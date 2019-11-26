Новый Suzuki Jimny подорожал уже через месяц после начала продаж

Брутальный Suzuki Jimny четвертой генерации или, как его еще называют, «мини-Гелик» прибавил в цене 30 000 рублей. Так, «вездеход» в базовом варианте GL c пятиступенчатой «механикой» обойдется в 1 389 000 рублей, а покупка авто в комплектации GLX с автоматической коробкой передач о четырех скоростях выльется в 1 599 000 «целковых».

Напомним, что Jimny предложен нашим соотечественникам в двух комплектациях со 102-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 л. По данным портала «Цена Авто», наши соотечественники одобрили новинку, купив только за первый месяц продаж 127 машин. Это не так мало, если учесть, что с начала года компания Suzuki продала в нашей стране 5603 авто.

Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» уже протестировали свежий Suzuki Jimny, выяснив все ли недостатки дореформенного внедорожника «подчистили» японцы. Узнать о всех достоинствах и недостатках нового «проходимца» можно здесь.