Содержать машину в России становится все дороже

По данным компании LeasePlan из Нидерландов, предоставляющей услуги лизинга автомобилей и управляющей корпоративными автопарками, средняя стоимость владения машиной в России составляет 468 евро в месяц — примерно 32 000 рублей по нынешнему курсу. Это ровно столько же, сколько платят «бюргеры», за содержание своих «железных коней» в Германии. Во Франции водители ежемесячно тратят на машину 500 евро (34 192 рубля), а в Испании — 475 евро (32 482 рубля). Интересно, что для британцев и греков содержание машин обходится дешевле. Они тратят примерно 460 евро (31 457 рублей).

Учитывая то, что зарплаты в нашей стране значительно меньше, чем в Европе, приходим к выводу, что российский автолюбитель продолжает быть «дойной коровой» для государства и будет оставаться ей в будущем. Ведь перспектив снижения цен на топливо, ОСАГО, равно как и отмены платной парковки, в ближайшее время не предвидится.