Внедорожник Chevrolet Niva подорожал в процессе переодевания в LADA Niva

Нацелившись на покупку «проходимца» Chevrolet Niva, чье название изменится до конца 2020 года на LADA Niva, придется доложить от 3000 до 35 000 рублей в зависимости от комплектации. Так, меньше всего прибавил в цене внедорожник в базе, сообщает агентство «Цена Авто». Такой автомобиль теперь оценивается в 670 000.

Прайс на Niva GLC подрос сразу на 35 000 и сейчас стартует от ₽834 000. Авто в оставшихся вариантах стало дороже на 14 000 — 15 000 «целковых». Исключением стал «проходимец» в топовых комплектациях — LEM+ и LEM+ Camouflage. Прейскурант на такие «Нивы» остался прежним.

Напомним, что до этого последний раз Chevrolet Niva, вооруженная безальтернативной 1,7-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 80 л. с., дорожала в октябре. Тогда ценник потяжелел на 7000 — 9000 «деревянных».