Внедорожник Chevrolet Niva подорожал в процессе переодевания в LADA Niva

Фото: Chevrolet
В декабре АВТОВАЗ выкупил долю совместного предприятия у GM, и теперь Chevrolet Niva полностью перешла под крыло Тольяттинского автозавода. И сразу же с начала года, внедорожник подорожал, правда, не во всех версиях.

Нацелившись на покупку «проходимца» Chevrolet Niva, чье название изменится до конца 2020 года на LADA Niva, придется доложить от 3000 до 35 000 рублей в зависимости от комплектации. Так, меньше всего прибавил в цене внедорожник в базе, сообщает агентство «Цена Авто». Такой автомобиль теперь оценивается в 670 000.

Прайс на Niva GLC подрос сразу на 35 000 и сейчас стартует от ₽834 000. Авто в оставшихся вариантах стало дороже на 14 000 — 15 000 «целковых». Исключением стал «проходимец» в топовых комплектациях — LEM+ и LEM+ Camouflage. Прейскурант на такие «Нивы» остался прежним.

Напомним, что до этого последний раз Chevrolet Niva, вооруженная безальтернативной 1,7-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 80 л. с., дорожала в октябре. Тогда ценник потяжелел на 7000 — 9000 «деревянных».

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17 января 2020
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