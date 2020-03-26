Популярный в России кроссовер Geely Atlas подорожает на 35 000 рублей

Увы, но с 1 апреля 2020 года в среднем на 2% подорожает вся российская модельная линейка компании, за исключением новинки рынка Geely Coolray. В абсолютных цифрах это выглядит так. Самый востребованный у нас из всех китайских авто кроссовер Geely Atlas приподнимется на 35 000 рублей (пока — от 1 169 990). Emgrand X7 — на 30 000 (сейчас — от 999 990), Emgrand 7 — на 15 15 000 (еще — 765 990). Цена же городского кроссовера Geely Coolray, приехавшего к нам в марте и готовящегося стать новым бестселлером компании — 1 289 999 «деревянных», (подробнее о комплектациях модели можно узнать здесь).

– В течение долгого времени нам удалось сдерживать цены на автомобили Geely, но в связи с распространением коронавируса в мире и рядом экономических факторов мы вынуждены их повысить, — заявил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Geely Motors г-н Чжан Шоухэ. — Тем не менее, это повышение не стало критичным. Мы очень ценим лояльность наших клиентов и продолжаем работать над тем, чтобы российские покупатели и дальше могли приобретать автомобили Geely на выгодных условиях…

В подтверждении этого представители российского представительства бренда напоминают, что тот же Geely Atlas можно купить на специальных условиях, подразумевающих максимальную выгоду в размере до 170 000 рублей (с учетом НДС), или по программе Geely Finance, с помощью которой можно сэкономить до 100 000 ₽