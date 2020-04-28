KIA запустила фирменный онлайн-шоурум

На официальном российском сайте KIA начал работу новый сервис, позволяющий клиенту дистанционно узнать, в каких дилерских центрах доступен в наличии автомобиль бренда, интересующей модели, комплектации и цвете и забронировать его.

Сервис позволяет увидеть иллюстрированный список всех доступных автомобилей конкретной модели, либо установить фильтры по комплектациям, цветам, цене или по географическому расположению дилерского центра. С его помощью можно подобрать наиболее подходящий автомобиль в наиболее удобном месте.

Непосредственно на страничке заинтересовавшего автомобиля предлагается ознакомиться с доступными специальными предложениями и акциями, рассчитать условия кредита.