В России подорожали кроссоверы Nissan

Отныне покупка самого дешевого кроссовера в линейке марки — Nissan Terrano обойдется в 1 052 000 рублей, топовая версия потребует доплаты без малого в 300 000 рублей.

Что касается X-Trail, то в самом простом варианте исполнения кроссовер попросит за себя не менее 1 718 000 рублей. А максимально снаряженный автомобиль потянет на 2 330 000 в дешевеющей российской валюте.

По данным «Цена Авто», компания Nissan уже недавно повышала цены на свою продукцию в России — на 31 000—78 000 рублей. Правда, с падением спроса, вызванного «коронакризисом», японцы вернулись к прежним прайсам.

Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», в скором времени подорожание затронет все без исключения модели Nissan, представленные на нашем рынке.