Автокредиты в России заметно подешевели и уже выдаются дистанционно

Речь, разумеется, идет об автокредитах, ведь не секрет, что около половины новых авто приобретаются нашими согражданами именно на заемные средства. Да вот беда — экономический кризис заставил многих россиян считать каждый рубль. И как итог — число выданных в стране автокредитов, по данным Национального бюро кредитных историй, снизилось во втором квартале 2020-го более, чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.
И привлечь потребителей в нынешних условиях можно, главным образом, приемлемыми процентами. Хотя, заметим, и другие факторы, как, например, отсутствие первоначального взноса или, скажем, необязательное оформление полиса КАСКО, сильно влияют на решение гражданина решиться на автокредит.
И в этой связи такие актуальные предложения, как кредит под 5,9% годовых выглядят довольно привлекательно. Хотя они, обычно, возможны при выполнении ряда условий. Так, «Газпромбанк» (Акционерное общество) готов выдать деньги под указанный процент на покупку новой машины при займе от 1,5 млн. рублей, оформлении полиса страхования жизни и передачи авто в залог банку.
Что ж, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а учитывая низкую процентную ставку, «обременения» не кажутся чрезмерными. Впрочем, если залог кажется все-таки лишним, можно обойтись и без него, но в этом случае ставка составит 6,9% годовых. Что, заметим, для автокредита тоже немного.
Однако сегодня многие россияне выбирают авто в более низких ценовых сегментах — до 1 млн. рублей. Для них у «Газпромбанка» так же есть интересные варианты. Во-первых, деньги можно получить только по паспорту, во-вторых, КАСКО покупать не обязательно, и в-третьих не требуется первоначальный взнос на приглянувшуюся модель. В этом случае обслуживание кредита выльется в сумму от 9,5% годовых (если нужна сумма от 1 до 1,5 млн. ставка чуть ниже — от 8,5% годовых).
При этом, что сегодня крайне важно для многих людей, действия по оформлению можно выполнить, не покидая квартиры. И если учесть, что в отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании пока еще слабо развиты дистанционные каналы продаж, то и это «газпромовские» предложение выглядит актуально.
Необходимые документы, включая залоговые, подаются через сайт банка, а после одобрения клиенту передадут дебетовую «Умную карту» (ее обслуживание — бесплатное в течение всего срока кредита), на которую и будет начислен кредит. Другой приятный бонус: кэшбэк до 10 000 рублей, если именно этой картой оплачивать машину в автосалоне. Впрочем, полученный кредит можно потратить и на покупку авто у частного лица.