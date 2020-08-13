Автокредиты в России заметно подешевели и уже выдаются дистанционно

Речь, разумеется, идет об автокредитах, ведь не секрет, что около половины новых авто приобретаются нашими согражданами именно на заемные средства. Да вот беда — экономический кризис заставил многих россиян считать каждый рубль. И как итог — число выданных в стране автокредитов, по данным Национального бюро кредитных историй, снизилось во втором квартале 2020-го более, чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.

И привлечь потребителей в нынешних условиях можно, главным образом, приемлемыми процентами. Хотя, заметим, и другие факторы, как, например, отсутствие первоначального взноса или, скажем, необязательное оформление полиса КАСКО, сильно влияют на решение гражданина решиться на автокредит.

И в этой связи такие актуальные предложения, как кредит под 5,9% годовых выглядят довольно привлекательно. Хотя они, обычно, возможны при выполнении ряда условий. Так, «Газпромбанк» (Акционерное общество) готов выдать деньги под указанный процент на покупку новой машины при займе от 1,5 млн. рублей, оформлении полиса страхования жизни и передачи авто в залог банку.

Что ж, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а учитывая низкую процентную ставку, «обременения» не кажутся чрезмерными. Впрочем, если залог кажется все-таки лишним, можно обойтись и без него, но в этом случае ставка составит 6,9% годовых. Что, заметим, для автокредита тоже немного.