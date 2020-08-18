KIA рассказала, когда минивэн Carnival появится в России

Дебют минивэна Carnival в России запланирован на 2021 год, сообщает пресс-служба KIA. О ценах пока говорить рано, но можно ориентироваться на прайс-лист из Южной Кореи: там новинку будут продавать за $ 26 300 (1 900 000 рублей по курсу).

Напомним, что со сменой поколений KIA Carnival стал больше походить на кроссовер, чем на семейный «бус». Чтобы добиться этого эффекта, дизайнеры чётко выделили капот, прорисовали мощные колёсные арки, плюс внедрили большие колёса (на 18 или 19 дюймов) и некрашеные накладки.

Сдвижные задние двери, которые всегда считались главным признаком минивэна, никуда не делись. К электрическим приводам все уже привыкли, а вот датчики срабатывания — относительная новинка. Это значит, что «калитка» автоматически откроется перед любым, кто стоит возле машины и у кого есть ключ.

Сам автомобиль стал крупнее, и теперь внутри будет просторнее. И это важно, ведь самая вместительная версия «Карнавала» должна разместить 11 человек на четырёх рядах кресел. Ещё заявлены версии поскромнее, на девять и семь пассажиров, включая водителя.