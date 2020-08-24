Уходящий на покой Hyundai Santa Fe взбодрили крутым декором

Для версии Black & Brown можно заказать любой из трех моторов: это бензиновые атмосферники объемом 2,4 (188 л. с.) и 3,5 (249 л. с.) литра, плюс 200-сильный турбодизель 2.2. Стартовый ценник — довольно интересные 2 619 000 рублей. Так что, несмотря на скорый выход свежего Santa Fe, этот должен хорошо продаваться. Тем более, что темный декор у нас любят. Да и тот факт, что тираж спецсерии — всего 300 машин, должен усиливать желание купить такой автомобиль.