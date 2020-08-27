У LADA Granta Cross появилась новая комплектация Quest

На самом деле, у исполнения Quest не так много отличий от «простой» LADA Granta Cross: в первую очередь, это черная окраска крыши, рейлингов и колес, а также фирменные шильдики на кузове, порогах и сиденьях. Сами сиденья обшиты водоотталкивающей тканью.
В багажнике уложен резиновый коврик, а на спинке заднего дивана появилась такелажная сетка. На этом список новшеств заканчивается.
Новая версия доустпная только со 106-сильным 16-клапанным мотором 1.6. С этим двигателем Granta Cross Luxe сейчас стоит от 658 000 рублей.
Как рассказали «АвтоВзгляду» дилеры марки LADA, продавцы ждут, что Granta Cross Quest будет стоить под 700 000 рублей. Учитывая ограниченный тираж, эта машина точно найдет своего клиента. Тем более, что за автомобилями сейчас стоят очереди — люди не просто готовы брать, но и доплачивать за дополнительное оборудование.