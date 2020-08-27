У LADA Granta Cross появилась новая комплектация Quest

На самом деле, у исполнения Quest не так много отличий от «простой» LADA Granta Cross: в первую очередь, это черная окраска крыши, рейлингов и колес, а также фирменные шильдики на кузове, порогах и сиденьях. Сами сиденья обшиты водоотталкивающей тканью.

В багажнике уложен резиновый коврик, а на спинке заднего дивана появилась такелажная сетка. На этом список новшеств заканчивается.