К дилерам Lexus приехал кроссовер RX в специальной версии

Фото производителя.
Все официальные дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию кроссовера RX под названием Black Vision. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», ее можно заказать для RX 300 AWD и RX 350 AWD.

Black Vision выделяется затемненной решеткой радиатора и черными корпусами зеркал. Также специальному тиражу полагается оригинальный обвес: в него входят аэродинамические накладки на переднем и заднем бамперах, а также на нижней части передних и задних дверей. Завершают тюнинг-комплект 20-дюймовые колеса темно-бронзового цвета. Помимо модного стайлинга, новинка предложит богатый набор «безопасных» опций.

Прайс-листы уже опубликованы. В исполнении RX 300 AWD новинка предлагается по цене от 4 168 000 рублей, а в модификации RX 350 AWD — от 4 609 000, соответственно. Интересно, что все «Лексусы» теперь можно купить по новой схеме. Если человек владеет машиной другой марки, купленной в кредит, ее можно сдать по системе трейд-ин, а нового «японца» взять через Lexus Financial Services. При этом в процессе одобрения банк не будет учитывать текущий кредит на автомобиль.

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2 сентября 2020
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