К дилерам Lexus приехал кроссовер RX в специальной версии

Black Vision выделяется затемненной решеткой радиатора и черными корпусами зеркал. Также специальному тиражу полагается оригинальный обвес: в него входят аэродинамические накладки на переднем и заднем бамперах, а также на нижней части передних и задних дверей. Завершают тюнинг-комплект 20-дюймовые колеса темно-бронзового цвета. Помимо модного стайлинга, новинка предложит богатый набор «безопасных» опций.

Прайс-листы уже опубликованы. В исполнении RX 300 AWD новинка предлагается по цене от 4 168 000 рублей, а в модификации RX 350 AWD — от 4 609 000, соответственно. Интересно, что все «Лексусы» теперь можно купить по новой схеме. Если человек владеет машиной другой марки, купленной в кредит, ее можно сдать по системе трейд-ин, а нового «японца» взять через Lexus Financial Services. При этом в процессе одобрения банк не будет учитывать текущий кредит на автомобиль.