У Lada Largus появилась версия за 900 000 рублей

От обычных универсалов LADA Largus Quest отличают новые передние сиденья, улучшенная шумоизоляция, оригинальные колеса и черные корпуса зеркал. Вдобавок передние кресла имеют трехступенчатый подогрев, более развитый профиль и комбинированную обивку из ткани и экокожи. Завершает список переделок фирменная оплетка рулевого колеса.

Автогигант уверяет, что Quest — это выгодно. Ведь если бы владелец «Ларгуса» заказывал такой тюнинг на стороне, ему пришлось заплатить на 20% больше. А так, в пятиместном исполнении машина стоит 841 900, а в семиместном — 864 900 рублей. Притом, чтобы хозяин каждый раз вспоминал, что он ездит в своего рода уникальном авто, на кузове прикреплены соответствующие шильдики.