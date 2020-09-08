Белорусы спасают кровно заработанные деньги, скупая китайские Geely Coolray

На протяжении последних четырех лет население Беларуси было чистым продавцом валюты (то есть объемы продажи долларов и евро превышали объемы покупки). В марте ситуация резко изменилась: когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, в обменниках обнаружился дефицит американских «зеленых». В августе, как только после президентских выборов начались массовые протесты, рубль обновил исторический минимум к основным валютам — с начала года белорусский рубль девальвировался на 25,2% к доллару.
Валютный ажиотаж дорого обошелся Беларуси — золотовалютные резервы за месяц снизились на 1,4 млрд долларов.
Опасаясь дальнейшей девальвации, население бросилось тратить обесценивающие деньги, в том числе скупая новые автомобили.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» белорусские дилеры, наибольшие ажиотаж замечен у продавцов Geely. А все потому, что представители других марок ежедневно переписывают прайс-листы, подгоняя их под меняющиеся курсы. У Geely же ценники не меняются. По крайней мере, пока.
Самая востребованная модель — компактный кроссовер Coolray, который вышел на рынок этой весной. По нашим данным, у каждого из дилеров за ним стоит очередь из трехсот и более человек. Также ажиотажным спросом пользуется кроссовер Atlas. При этом большинство банков приостановили кредитование населения, но люди, спасая накопления, готовы покупать машины за наличные. О стабилизации ситуации речи пока не идет — с каждым днем очереди становятся только больше.
В России автомобили тоже расходятся хорошо, но такого ажиотажа, как у наших западных соседей, конечно, не наблюдается. Портал «АвтоВзгляд», опросив дилеров, выяснил, что многим продавцам по-прежнему не хватает машин! Поэтому часть клиентов уходит к другим маркам (в бюджетном сегменте — к тем же «китайцам»), а другая — отложила приобретение транспорта на осень. А окончательно дефицит будет ликвидирован не раньше начала зимы.