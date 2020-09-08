Белорусы спасают кровно заработанные деньги, скупая китайские Geely Coolray

На протяжении последних четырех лет население Беларуси было чистым продавцом валюты (то есть объемы продажи долларов и евро превышали объемы покупки). В марте ситуация резко изменилась: когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, в обменниках обнаружился дефицит американских «зеленых». В августе, как только после президентских выборов начались массовые протесты, рубль обновил исторический минимум к основным валютам — с начала года белорусский рубль девальвировался на 25,2% к доллару.

Валютный ажиотаж дорого обошелся Беларуси — золотовалютные резервы за месяц снизились на 1,4 млрд долларов.

Опасаясь дальнейшей девальвации, население бросилось тратить обесценивающие деньги, в том числе скупая новые автомобили.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» белорусские дилеры, наибольшие ажиотаж замечен у продавцов Geely. А все потому, что представители других марок ежедневно переписывают прайс-листы, подгоняя их под меняющиеся курсы. У Geely же ценники не меняются. По крайней мере, пока.