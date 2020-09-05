Для чего нужно смазывать шины автомобиля силиконовой смазкой

Одна из самых популярных смазок — силиконовая. Она отлично совмещается с пластиковыми и резиновыми деталями, из-за чего область ее применения весьма широка. И, конечно же, такую смазку с удовольствием используют автомобилисты.

Наиболее частые места применения силиконовых лубрикантов в машинах — дверные петли, обработка дверных и подкапотных уплотнителей, направляющих кресел. Однако не многие водители знают, что в обязательной смазке силиконом нуждаются и покрышки. И причины необходимости ухода за шинами весьма весомые.

Дело в том, что помимо смазывающих свойств, силикон отлично защищает поверхности резиновых элементов кузова от губительного воздействия ультрафиолета и не дает рассыхаться и растрескиваться уплотнителям на дверях или люке на крыше. Точно так же силикон работает и на покрышках.