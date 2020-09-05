Для чего нужно смазывать шины автомобиля силиконовой смазкой

Одна из самых популярных смазок — силиконовая. Она отлично совмещается с пластиковыми и резиновыми деталями, из-за чего область ее применения весьма широка. И, конечно же, такую смазку с удовольствием используют автомобилисты.
Наиболее частые места применения силиконовых лубрикантов в машинах — дверные петли, обработка дверных и подкапотных уплотнителей, направляющих кресел. Однако не многие водители знают, что в обязательной смазке силиконом нуждаются и покрышки. И причины необходимости ухода за шинами весьма весомые.
Дело в том, что помимо смазывающих свойств, силикон отлично защищает поверхности резиновых элементов кузова от губительного воздействия ультрафиолета и не дает рассыхаться и растрескиваться уплотнителям на дверях или люке на крыше. Точно так же силикон работает и на покрышках.
Во-первых, благодаря ему шинам можно вернуть первоначальный вид. Ведь за время использования и под действием ультрафиолета шины выгорают, приобретая серый цвет. Силикон же способен восстановить их внешний вид: после обработки они снова приобретают глубокий черный цвет. При этом по цене такой метод восстановления резины существенно дешевле чернения. Во-вторых, силикон на шинах выполняет ту же функцию, что и на любых других резиновых изделиях в автомобиле — защищает от растрескивания и рассыхания, грозящих серьезными последствиями вплоть до разрушения шины в движении.
Использовать силикон рекомендуется при сезонной смене шин. Обязательно нужно обработать и шины, которые отправляются на хранение и те, что планируется установить. И даже если автомобиль используется редко и хранится в гараже или на паркинге, обработка покрышек силиконовой смазкой должна проводиться на регулярной основе. Ведь сама по себе резина имеет свойство стареть. И даже при достаточно свежем и не изношенном протекторе со временем на боковинах могут образовываться трещины, которые не сулят автомобилисту ничего хорошего.
Чтобы защитить шины своего авто, вполне достаточно смазывать их перед началом эксплуатации, и перед тем, как отправить покрышки на сезонной хранение. Эта простая, а главное — недорогая процедура позволит без проблем прослужить колесам отведенный производителем срок.