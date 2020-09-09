Новый Land Rover Defender получил бюджетную версию для России

Фото производителя.
Дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на новый Land Rover Defender 2021 модельного года. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», первые внедорожники в кузове 110 появятся в дилерских центрах осенью, а в версии 90 — в начале следующего года.

Российские дилеры открыли прием заказов на внедорожники Land Rover Defender еще три месяца назад. Это были машины из первой приветственной патртии, которая включала 130 хорошо упакованных автомобилей. В том тираже были трехдверки Defender 90 и пятидверки Defender 110. На выбор предлагались комплектации SE и HSE, но была объявлена только начальная цена — 4 512 000 рублей.

Теперь покупателям доступны абсолютно все комплектации. В базовой Standard пятидверный вариант будет стоить 4 060 000 рублей. За эти деньги доступны адаптивная пневмоподвеска, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камеры кругового обзора, плюс подогревы лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и передних сидений, а также запуск автономного обогрева двигателя и салона через приложение на смартфоне.

Интересно, что для трехдверного «Дефа» стартовой назначена гораздо более богатая комплектация SE за 4 299 000 рублей. Топовая же трехдверка стоит 6 892 000, а самый дорогой пятидверный Land Rover дилеры будут отдавать за 7 042 000. Но это не предел: повысить стоимость можно, заказав один из четырех пакетов аксессуаров, а также расширив комплектацию индивидуальными аксессуарами. И все равно за машинами уже стоят очереди!

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9 сентября 2020
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