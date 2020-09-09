Новый Land Rover Defender стал менее мощным специально для России

Фото производителя.
В дополнение к дизельному D200 (200 л. с.) и бензиновому P400 (400 л. с.) добавлен новый рядный шестицилиндровый дизель Ingenium D250. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», специально для российского рынка мягкогибридный силовой агрегат дефорсировали до 249 л. с.

Еще одна новость — появление спецверсии X-Dynamic. Она отличается внешним декором кузова: в частности, передние и задние защитные накладки, а также решетка радиатора и буксировочные петли выполнены в цвете Satin Black, а корпуса боковых зеркал, нижний порог, облицовка окон и колесных арок — в черном колере.

В салоне присутствуют металлические накладки на порогах, а также сиденья и отделки, обтянутые материалом Robustek. Robustek — это высокопрочный защитный материал, похожий на текстиль, который используется в снаряжении, предназначенном для экстремальных путешествий. (Чтобы было понятнее: он напоминает рабочие перчатки и нашивки на мотокуртках).

О ценах на спецверию X-Dynamic и 6-цилиндровую модификацию российский офис Land Rover пока ничего не говорит. Но, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», X-Dynamic будет стоить примерно столько же, сколько и новый Mercedes-Benz G-класса! Последний сейчас можно купить за 10 290 000 рублей.

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9 сентября 2020
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