Новый Land Rover Defender стал менее мощным специально для России

Еще одна новость — появление спецверсии X-Dynamic. Она отличается внешним декором кузова: в частности, передние и задние защитные накладки, а также решетка радиатора и буксировочные петли выполнены в цвете Satin Black, а корпуса боковых зеркал, нижний порог, облицовка окон и колесных арок — в черном колере.

В салоне присутствуют металлические накладки на порогах, а также сиденья и отделки, обтянутые материалом Robustek. Robustek — это высокопрочный защитный материал, похожий на текстиль, который используется в снаряжении, предназначенном для экстремальных путешествий. (Чтобы было понятнее: он напоминает рабочие перчатки и нашивки на мотокуртках).

О ценах на спецверию X-Dynamic и 6-цилиндровую модификацию российский офис Land Rover пока ничего не говорит. Но, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», X-Dynamic будет стоить примерно столько же, сколько и новый Mercedes-Benz G-класса! Последний сейчас можно купить за 10 290 000 рублей.