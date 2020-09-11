LADA Vesta получила модную «черную» версию

От остальных «Вест» версия Black отличается черной окраской крыши и зеркал, двухцветными 17-дюймовыми колесами и логотипами спецсерии на оконных рамках. Основной цвет кузова можно выбрать по своему вкусу. В салоне присутствует комбинированная черно-белая обивка сидений, светлые вставки на дверях и передней панели, а также черная отделка потолка. Ни оснащение, ни цены «черных» машины пока не раскрыты.

Надо заметить, что черная обивка потолка впервые появилась на седане LADA Vesta Sport. Вскоре этот элемент отделки стал настоящим фетишем среди веставодов! Владельцы машин активно покупают комплекты обшивок, чтобы сделать верхнюю часть салона темнее. Набор деталей стоит около 20 000 рублей, плюс порядка 5 000 придется отдать за работу.

Теперь же такую «Весту» можно будет купить в заводском исполнении. Похоже, волжане решили удовлетворить своих клиентов, а заодно и подзаработать.