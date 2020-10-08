УАЗ со скидками распродает внедорожники через интернет

Все актуальные предложения собраны на отдельной странице официального сайта марки УАЗ. С помощью фильтров посетитель может упорядочить поиск автомобиля по определенным городу и дилерскому центру, модификации, комплектации, году выпуска и цвету. Выбрав наиболее подходящий вариант, клиент получит финальную цену со спецпредложениями.

Вдобавок новый сервиспозволяет заполнить онлайн-форму, чтобы отправить заявление на кредит, стать участником лизинговой программы или оформить страховой полис. Кроме того, предусмотрен формуляр, чтобы провести предварительную оценку сдаваемого по системе трейд-ин личного автомобиля.

Между тем, частники для Ульяновского автозавода сейчас менее приоритетны, поскольку УАЗ перегружен госзаказами. И чтобы успеть его выполнить, ульяновцам даже пришлось брать огромный кредит. А вот про «русский Prado», вероятно, придется забыть…