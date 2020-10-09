Toyota взрывает российский рынок и представляет модель, ранее доступную лишь юрлицам

Фото производителя.
Российские дилеры Toyota начал предлагать частникам свеженькие минивэны Alphard. Примечательно, что до этого машины предлагались только корпоративным клиентам марки. Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», и без того японцы очень неплохо чувствуют себя на нашем рынке.

В этом году минивэн Toyota Alphard пережил обновление, которое принесло современную
медиасистему (с цветным тачскрином диагональю 10,5 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), шумоизолирующие стекла дверей, плюс потолочный 13-дюймовый монитор для задних пассажиров. Интересно, что на передних боковых окнах появилось водоотталкивающее
покрытие, а в перечне электронных ассистентов — пакет Toyota Safety Sense 2.0, включающий семь продвинутых систем.

Из-за высокой цены (от 4 514 000 рублей) минивэн остается штучным товаром — за девять месяцев своих владельцев нашли 654 машин. А вот остальные «Тойоты» разлетаются, как горячие пирожки!

В сентябре дилеры марки отгрузили клиентам 8 494 новых автомобилей, то есть продажи выросли на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Абсолюстным бестселлером стал кроссовер RAV4, закрепив за собой лидерство в сегменте и показав рост 64%.

Бессменный лидер в своем классе — Toyota Camry — тоже улучшил результаты продаж: в сентябре седан разошелся тиражом немногим меньше 3000 автомобилей, продемострировав взлет на 9%.

новинки рынка, автопродажи, новая модель
9 октября 2020
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