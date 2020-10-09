Toyota взрывает российский рынок и представляет модель, ранее доступную лишь юрлицам

В этом году минивэн Toyota Alphard пережил обновление, которое принесло современную

медиасистему (с цветным тачскрином диагональю 10,5 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), шумоизолирующие стекла дверей, плюс потолочный 13-дюймовый монитор для задних пассажиров. Интересно, что на передних боковых окнах появилось водоотталкивающее

покрытие, а в перечне электронных ассистентов — пакет Toyota Safety Sense 2.0, включающий семь продвинутых систем.

Из-за высокой цены (от 4 514 000 рублей) минивэн остается штучным товаром — за девять месяцев своих владельцев нашли 654 машин. А вот остальные «Тойоты» разлетаются, как горячие пирожки!

В сентябре дилеры марки отгрузили клиентам 8 494 новых автомобилей, то есть продажи выросли на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Абсолюстным бестселлером стал кроссовер RAV4, закрепив за собой лидерство в сегменте и показав рост 64%.

Бессменный лидер в своем классе — Toyota Camry — тоже улучшил результаты продаж: в сентябре седан разошелся тиражом немногим меньше 3000 автомобилей, продемострировав взлет на 9%.