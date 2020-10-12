Mazda6 и CX-5 получили в России новые версии

Юбилейная серия несет не слишком много отличий от стандартных машин. Автомобилям из ограниченного тиража полагаются соответствующая эмблема на кузове, оригинальные колесные колпачки, особый дизайн рулевого колеса, специальные накладки на порогах, а также подсветка пространства около дверей.

Заказать «юбилейный пакет» можно для новой Mazda6 в комплектациях Supreme Plus, Executive и Executive Plus, а у Mazda СX-5 праздничный декор будет в версиях Supreme и Executive. Торговать такими машинами дилеры планируют только до конца октября.

Как напоминает портал «АвтоВзгляд», в 2022 году должно появиться новое поколение модели Mazda CX-5. И эта модель основательно изменится! Есть вероятность, что кроссовер не только сменит модельное имя, но и обретет новый кузов, а также станет заднеприводным.