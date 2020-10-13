В Россию привезли первую партию мощных кроссоверов Geely Tugella

Теоретически, сейчас ничто не мешает российскому офису Geely начать продажи «Тугеллы» — обязательную сертификацию машина прошла еще летом. Согласно сертификационным документам, для нас заготовлен только двухлитровый турбомотор в двух вариантах форсировки — на 199 и 237 л. с. С этим двигателем работает восьмидиапазонный «автомат» от Aisin, а привод может быть передним или полным.

Из сертификата следовало, что к нам попадут кроссоверы китайской сборки. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», белорусский завод «БелДжи» буквально несколько дней назад наладил выпуск этой модели — машины на автовозе как раз ехали из Беларуси. (А еще мы были одним из первых российских СМИ, кто протестировал этот Geely). Что ж, посмотрим — взорвет ли рынок Geely Tegella, как это только что сделал маленький Coolray?