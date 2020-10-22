За 700-сильный Porsche Panamera просят 14 000 000 рублей

Увеличить стоимость можно, заказав несколько опций, каждая из которых стоит, как подержанная иномарка. Так, за 250 214 рублей гибридную «Панамеру» можно дополнить спортивным выхолопом, а за вентиляцию и массаж во всех креслах придется доплатить 311 887 рублей. На этом фоне адаптивный круиз-контроль за 143 608 рублей выглядит, как подарок.

Напомним, что плановая модернизация Porsche Panamera состоялась минувшим летом, однако дебют самой мощной бензоэлектрической версии прошла буквально несколько дней назад. Модель стала мощнее на 20 л. с., так что суммарная отдача силовой установки достигла 700 сил. На чистом электричестве модель может преодолеть 50 км.

На выбор предложены не только базовый лифтбэк, но также универсал и удлиненная версия. Скорее всего, именно последняя станет главным хитом среди наших миллионеров. Не «сарай» же покупать — друзья не поймут!