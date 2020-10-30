«Черные» LADA XRAY и Vesta будут стоить под миллион рублей

Самой доступной будет LADA 4х4 — за нее будут просить 666 900 рублей. Новинку сделали из комплектации Urban, которую дополнили черными зеркалами и дисками. В салоне появились темная обивка потолка и сидений.

В основе LADA XRAY Cross лежит комплектация Comfort. Помимо темных зеркал и дисков, она получила еще и черную глянцевую крышу. Темный салон тоже присутствует, а вдобавок есть продвинутая мультимедиа — с Яндекс.Авто, 4G-модемом и камерой заднего вида. С «механикой» такой хетчбэк стоит 927 900 рублей, а с вариатором — 987 900.

Но первой, как уже писал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ вывел на рынок «черную» LADA Vesta Cross. На седан навесили ценник в 849 900, а на универсал — в 890 900 рублей.