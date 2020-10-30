«Черные» LADA XRAY и Vesta будут стоить под миллион рублей

Фото производителя.
АВТОВАЗ продолжает расширять линейку спецверсий под названием BLACK. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», после LADA Vesta «очень черную» модификацию получили хетчбэк LADA XRAY Cross и внедорожник LADA 4х4.

Самой доступной будет LADA 4х4 — за нее будут просить 666 900 рублей. Новинку сделали из комплектации Urban, которую дополнили черными зеркалами и дисками. В салоне появились темная обивка потолка и сидений.

В основе LADA XRAY Cross лежит комплектация Comfort. Помимо темных зеркал и дисков, она получила еще и черную глянцевую крышу. Темный салон тоже присутствует, а вдобавок есть продвинутая мультимедиа — с Яндекс.Авто, 4G-модемом и камерой заднего вида. С «механикой» такой хетчбэк стоит 927 900 рублей, а с вариатором — 987 900.

Но первой, как уже писал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ вывел на рынок «черную» LADA Vesta Cross. На седан навесили ценник в 849 900, а на универсал — в 890 900 рублей.

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30 октября 2020
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