Китайский JAC J7 бросит вызов лифтбэку Skoda Octavia

Старт продаж JAC J7 намечен на ноябрь. Машины будут привозить из Казахстана, где их по методу крупноузловой сборки делает завод «СарыаркаАвтоПром». Единственный доступный мотор — турбированный 1.5 (136 л. с.), а вот трансмиссию можно будет выбрать — кроме шестиступенчатой «механики» потенциальным владельцам планируется предложить вариатор.

Комплектаций три — Basic, Comfort и Luxury. В базовую включены светодиодная оптика, цифровая приборная панель, пара подушек безопасности, продвинутая медиасистема, плюс задние датчики парковки. Однако цены российский офис марки решил попридержать до премьеры модели.

Как прикинул портал «АвтоВзгляд», новый «китаец» по размерам немного превосходит новое поколение Skoda Octavia. Между тем, последняя накануне встала на конвейер завода в Нижнем Новгороде.