Дилеры Haval начали торговать пикапами GWM Wingle 7

Почему вместо хорошо знакомого «Грейт волла» россияне вдруг получили «Джи дабл-ю эм», остается только догадываться: вполне возможно, это отголоски недавнего прошлого, когда дистрибуцией марки Great Wall занималась фирма «Ирито».
Но главный факт остается неизменным: в Россию приехали первые пикапы Wingle 7 китайской сборки, которые будут продаваться по цене от 1 749 000 рублей. Их реализацией занялись дилеры Haval.
В единственную комплектацию Comfort включены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, обычный кондиционер и подогрев передних сидений. Также покупатель получит обычную аудиосистему, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и 16-дюймовые литые колеса.
Мотор тоже всего один — двухлитровый турбодизель с отдачей в 143 л. с., с которым работает 6-ступенчатая «механика». Полный привод устроен по «уазовской схеме» — с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей.
Что касается конкурентов, то GWM Wingle 7 адресован главным образм тем, кто перерос УАЗ «Пикап», но не готов отдавать 2 289 000 рублей за Mitsubishi L200. В этой же нише обосновался еще один «китаец» — JAC T6 казахской сборки стоимостью 1 399 000.