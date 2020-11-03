Дилеры Haval начали торговать пикапами GWM Wingle 7

Фото производителя.
Месяц назад «Хавейл Мотор Рус» пообещал привезти в Россию пикапы Wingle 7. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», свое обещание компания сдержала, правда, на российский рынок новая модель вышла под маркой GWM вместо привычного бренда Great Wall.

Почему вместо хорошо знакомого «Грейт волла» россияне вдруг получили «Джи дабл-ю эм», остается только догадываться: вполне возможно, это отголоски недавнего прошлого, когда дистрибуцией марки Great Wall занималась фирма «Ирито».

Но главный факт остается неизменным: в Россию приехали первые пикапы Wingle 7 китайской сборки, которые будут продаваться по цене от 1 749 000 рублей. Их реализацией занялись дилеры Haval.

Фото производителя.

В единственную комплектацию Comfort включены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, обычный кондиционер и подогрев передних сидений. Также покупатель получит обычную аудиосистему, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и 16-дюймовые литые колеса.

Мотор тоже всего один — двухлитровый турбодизель с отдачей в 143 л. с., с которым работает 6-ступенчатая «механика». Полный привод устроен по «уазовской схеме» — с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей.

Что касается конкурентов, то GWM Wingle 7 адресован главным образм тем, кто перерос УАЗ «Пикап», но не готов отдавать 2 289 000 рублей за Mitsubishi L200. В этой же нише обосновался еще один «китаец» — JAC T6 казахской сборки стоимостью 1 399 000.

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3 ноября 2020
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