Дилеры Haval начали торговать пикапами GWM Wingle 7

Почему вместо хорошо знакомого «Грейт волла» россияне вдруг получили «Джи дабл-ю эм», остается только догадываться: вполне возможно, это отголоски недавнего прошлого, когда дистрибуцией марки Great Wall занималась фирма «Ирито».

Но главный факт остается неизменным: в Россию приехали первые пикапы Wingle 7 китайской сборки, которые будут продаваться по цене от 1 749 000 рублей. Их реализацией занялись дилеры Haval.