При покупке самолета теперь дарят Porsche 911

И самолет, и автомобиль выполнены в одном стиле: с общей ливреей (так принято называть раскраску крылатых машин), одним бортовым номером и похожей отделкой салонов. Кроме того, в подарочный комплект входят хронометр 1919 Globetimer, пилотский кофр и пара дорожных сумок. Правда, чтобы стать обладателем этого набора, придется поспешить: акция распротранятся всего на 10 бизнес-джетов марки Embraer.

О том, сколько стоит Phenom 300E со столь богатым комплектом подарков, авторы проекта умалчивают. Но, как предполагает портал «АвтоВзгляд», пакет «самолет плюс автомобиль» обойдется покупателю примерно в 10 000 000 долларов.

Кстати, что касается авиации. Компания PAL-V, известная разработкой летающего автомобиля Liberty, получила первое разрешение, которое позволяет ее детищу передвигаться по дорогам общего пользования. Правда, летать забавной машинке пока нельзя.