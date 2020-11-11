Седану LADA Vesta Sport добавили стильную опцию

Как известно, LADA Vesta Sport помимо прочего отличается фирменным обвесом кузова. Напомним, что быстрому седану полагаются оригинальный передний бампер, в который вписан развитый нижний спойлер, передние крылья новой формы (изготовленные из пластика) и другие элементы декора вроде пластиковых накладок на порогах и спойлера на крышке багажника.

Теперь эффектный образ можно будет дополнить черной крышей. К слову, такая же опция доступна и для обычных «Вест». Пакет «двухцветная окраска» предлагется для всех типов кузова и уровней оснащения, за исключением версии Classic. (Кроме того, новый вариант окраски недоступен для цветов «Маэстро» и «Фантом».)

В последнее время АВТОВАЗ регулярно радует новостями. Так, автогигант выпустил новый вариант внедорожника LADA 4x4, а также «черные» LADA XRAY и Vesta. В свою очередь, портал «АвтоВзгляд» разузнал, когда обновленная LADA Largus встанет на конвейер.