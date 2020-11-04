Почему новый штраф за использование смартфона за рулем будет незаконным

Пресс-служба столичного Департамента транспорта распространила сообщение, после появления которого должны напрячься те, кто ездит в авто непристегнутым или разговаривает по телефону за рулем без устройства хендс-фри. Оказывается, городское ведомство, отвечающее за установку на улицах Москвы камер автоматической фиксации, вот-вот введет в эксплуатацию восемь комплексов фото- и видеофиксации, распознающих водителя, пользующегося мобильником за рулем или не пристегнутого ремнем безопасности.
В каких точках на карте города расположатся эти рубежи контроля, пока не сообщается. Зато чиновники признались, что технология автоматических наказаний «за телефон» и «за ремень» в тайне от общественности уже с февраля текущего года обкатывалось на водителях города. В ходе этих испытаний систему обучили и назвали нейросетью.
Параллельно, как уточняет Дептранс, на ее эксплуатацию было получено одобрение неких неназванных «уполномоченных органов». Транспорники столицы уверяют, что «нейросеть» различает: когда водитель чешет рукой ухо, а когда — поднес к нему телефон. А также умеет распознавать пристегнутый ремень даже на фоне темной одежды. «Система обучалась на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений», уверяет пресс-служба ведомства.
Штраф за пользование смартфоном, по словам его представителей, придет и тем, кто на ходу не только говорит по «мобильнику», но и пишет (читает) в нем сообщения, либо прокладывает с его помощью маршрут.
Большинство водителей, узнав о появлении новых «суперкамер» в городе, решат, что теперь непристегивающимся и разговаривающим по мобильнику без гарнитуры хендс-фри коллегам полетят вереницы «писем счастья».
Ведь от штрафа, оформленного по материалам видеофиксации, отвертеться достаточно сложно, даже если он вынесен несправедливо. Что касается непристегнутых ремней безопасности, то нарушение в последнее время стало достаточно редким явлением. Да, имеются еще пока среди водителей индивидуумы, предпочитающие ездить непристегнутыми. Но их и так малая численность неуклонно сокращается.
Хотя бы благодаря дарвинистскому естественному отбору: они гибнут даже в тех авариях, где их пристегнутые коллеги отделываются лишь ссадинами. Если штрафы «за ремень» по определению не могут быть сколь-нибудь массовыми, то на жатву денег с массы московских любителей «потупить в телефончик» за рулем своего авто в мэрии, судя по всему, по-настоящему рассчитывают. И совершенно зря, на самом деле.
Чтобы убедиться в этом, достаточно просто открыть текст текущей редакции ПДД и прочитать, что там говорится по этому поводу в пункте 2.7.: «Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».
В статье 12.36.1 КоАП эта формулировка практически дублируется: «пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей».
Но дело-то в том, что сейчас не только самый «отстойный» смартфон, но даже примитивные детские «часы-говорилка» или крупнокнопочный «бабко-фон» — все оснащены функцией громкой связи. То есть «позволяют вести переговоры без использования рук»! А значит их «пользование за рулем» совершенно законно и не подлежит наказанию. Таким образом, попытка поставить на поток штрафы с камер за разговор по телефону за рулем, скорее всего, в текущих правовых условиях приведет лишь к появлению потока обжалований со стороны водителей.