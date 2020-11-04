Почему новый штраф за использование смартфона за рулем будет незаконным

Пресс-служба столичного Департамента транспорта распространила сообщение, после появления которого должны напрячься те, кто ездит в авто непристегнутым или разговаривает по телефону за рулем без устройства хендс-фри. Оказывается, городское ведомство, отвечающее за установку на улицах Москвы камер автоматической фиксации, вот-вот введет в эксплуатацию восемь комплексов фото- и видеофиксации, распознающих водителя, пользующегося мобильником за рулем или не пристегнутого ремнем безопасности.

В каких точках на карте города расположатся эти рубежи контроля, пока не сообщается. Зато чиновники признались, что технология автоматических наказаний «за телефон» и «за ремень» в тайне от общественности уже с февраля текущего года обкатывалось на водителях города. В ходе этих испытаний систему обучили и назвали нейросетью.

Параллельно, как уточняет Дептранс, на ее эксплуатацию было получено одобрение неких неназванных «уполномоченных органов». Транспорники столицы уверяют, что «нейросеть» различает: когда водитель чешет рукой ухо, а когда — поднес к нему телефон. А также умеет распознавать пристегнутый ремень даже на фоне темной одежды. «Система обучалась на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений», уверяет пресс-служба ведомства.