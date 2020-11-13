Porsche Taycan в России оценили дешевле, чем в Германии

За Porsche Taycan 4S мощностью 530 л. с. будут просить 7 360 000 рублей. Для сравнения: в родной Германии такая машина сейчас стоит 103 802 евро или — 9 472 711 рублей. Неплохая разница, неправда ли? Скорее всего, за это надо поблагодарить российские власти, которые весной обнулили таможенные пошлины на электромобили.

Впрочем, батарейный «немец», спосбный на одной зарядке одолеть 463 километра, вряд ли станет хитом продаж. Техника на электричестве остается в нашей стране экзотикой. И какой-нибудь нефтяник или чиновник, скорее, купит бензиновый Porsche за 6 940 000 рубллей, чем решится на покупку экзотического «Тайкана».

Кстати, о нефтяниках и чиновниках. Накануне портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что выпуск автомобилей Aurus, которые пока доступны лишь избранным, наладят за деньги арабов. И двигатель для этой машины разрабатывала как раз компания Porsche Еngineering!

А те, кто считает, что настоящий Porsche должен быть только бензиновым, могут посмотреть наш тест-драйв бескомпромиссного Porsche Panamera 4S Orange Edition: мы подробно рассказали, чем обжигает немецкий солярий на колесах.