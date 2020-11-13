Стоит ли ждать новогодних скидок на новые автомобили

Однако некоторые бренды все же предоставят потенциальным покупателям некоторые дисконты. Правда, «аттракционы неслыханной щедрости» в этом сезоне могут позволить себе в основном премиальные бренды. Хотя, как выяснил портал «АвтоВзгляд» праздник может наступить и на улице россиян, задумывающихся о прибретении бюджетного автомобиля. В частности, утверждают эксперты исследовательскиого центра автомобильной группы «Авилон», на некоторые бонусы могу рассчитывать поклонники марки Hyundai.

Но здесь речь идет не о чистых скидках, а о программах поддержки в рамках trade-in и фирменном корейском предложении «Старт». Воспользовавшись одной из них, клиент сможет сэкономить до 65 000 рублей. Впрочем, аналогичные варианты есть практически у всех игроков массового сегмента. Так, у KIA есть похожие программы «Легко» и «Автомобиль в рассрочку». А АВТОВАЗ делает ставку на госпрограммы льготного кредитования.

В премиуме же машины со скидкой можно будет оформить у Mercedes-Benz, Audi и BMW, хотя, как подчеркивают эксперты, «в большинстве случаев снижение стоимости распространяется на ограниченное количество моделей». Хотя любителей Mercedes ждут скидки до 2% на ключевые кроссоверы бренда, а на компактные SUV и седаны дилеры готовы скинуть до 7%. Хотя максимальную выгоду в 10–12% получат покупатели S-класса. Вабсолютных цифрах можно 500 000 рублей и более в зависимости от модели и комплектации авто.

Audi схраняет программу скидок, но в рамках ограниченных партий седанов и кроссоверов. Зато у компании действуют программы поддержки (выгода от использования которых может достигать 5–7% стоимости новой машины). А BMW даст скидку в 3—6 процентов только на уходящие модели и, разумеется, в рамках программы trade-in. В последнем случае, утверждают менеджеры, «клиент получает дополнительную скидку от 60 000 до 300 000 рублей на покупку в зависимости от приобретаемой модели».