АВТОВАЗ в очередной раз повысил цены на свои модели

При этом, «прайс» на «Ниву» (бывшая Chevrolet Niva) не изменится. Что касается других вазовских машин, то отныне они станут дороже в среднем на 1%.

Как передает портал «Лада.Онлайн», наиболее доступная LADA Granta будет стоить уже не 483 900 целковых, а 488 900 рублей. Переднеприводный кроссовер XRAY стал дороже на 7 000 рублей, а хозяйственный Largus на 8 000 (653 900 рублей). «Прайс» на внедорожник 4x4 увеличился на 6 000 рублей (587 900 рублей), а флагманская модель LADA Vesta подорожала на 5000 рублей, то есть купить ее можно будет минимум за 676 900 рублей.

Причины повышения не называются, но лежат на поверхности. Виной тому девальвация курса национальной валюты и подорожание комплектующих из-за инфляции.