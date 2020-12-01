Стартовали российские продажи хетчбэка KIA Rio X

KIA Rio X от KIA Rio X-Line отличают несколько иной дизайн решетки радиатора и переднего бампера. На заднем бампере появилась серебристая накладка, а под ним — сдвоенный наконечник выхлопной трубы.

Модель также обзавелась рейлингами на крыше, спойлером на двери багажника и черными накладками на колесных арках. Машина оснащена, как и раньше, бензиновыми «атмосферниками»: 1,4-литровым (100 л. с) и 1,6-литровым (123 л. с.) Моторы агрегатируются с шестиступенчатыми «механикой» либо «автоматом».

Новая-старая модель продается в девяти вариантах комплектации по цене от 945 000 до 1 239 900 рублей.