Volkswagen добавил новому Polo немного спорта

От обычного Polo его осопортивленный вариант отличается, по большому счету, лишь декором: ему полагаются двухцветные диски, особая решетка радиатора, плюс затемненные задние фонари. Хотя самое заметное отличие — небольшой спойлер на крышке багажника. Кроме того, в пакет также входят задние дисковые тормоза, а за доплату доступна крышка черного цвета.

В салоне установлены спортивные передние сиденья, а элементы интерьера украшены красной прострочкой. Продолжают список декоративные вставки, накладки на педалях и порогах, черная обивка потолка, спортивный мультируль и тканевые салонные коврики.

Заказать пакет можно прямо сейчас, но машины начнут приходить к дилерам только в январе. Тогда же, скорее всего, начнутся поставки обновленных Volkswagen Tiguan. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже знает, в каких комплектациях кроссовер придет в Россию.