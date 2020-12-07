Volkswagen добавил новому Polo немного спорта

Фото производителя.
Для Volkswagen Polo стал доступен пакет опций под названием «Спорт». Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», дилеры уже готовы принимать заказы на «оспортивленные» лифтбэки.

«Спорт» доступен для всех двигателей и всех комплектаций, кроме базовой Origin. Если заказать его для исполнения Respect, то стоимость набора составит 85 000 рублей, для средней версии Status доплата будет 51 000, а ценник топовой комплектации Exclusive новый пакет увеличит на 37 000.

Фото производителя.

От обычного Polo его осопортивленный вариант отличается, по большому счету, лишь декором: ему полагаются двухцветные диски, особая решетка радиатора, плюс затемненные задние фонари. Хотя самое заметное отличие — небольшой спойлер на крышке багажника. Кроме того, в пакет также входят задние дисковые тормоза, а за доплату доступна крышка черного цвета.

В салоне установлены спортивные передние сиденья, а элементы интерьера украшены красной прострочкой. Продолжают список декоративные вставки, накладки на педалях и порогах, черная обивка потолка, спортивный мультируль и тканевые салонные коврики.

Заказать пакет можно прямо сейчас, но машины начнут приходить к дилерам только в январе. Тогда же, скорее всего, начнутся поставки обновленных Volkswagen Tiguan. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже знает, в каких комплектациях кроссовер придет в Россию.

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7 декабря 2020
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