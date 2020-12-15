«Убийца» Skoda Rapid: JAC назвал цены на лифтбэк J7

Первое и главное — JAC не стал размениваться на маломощные атмосферники, а сразу предложил полуторалитровый турбомотор отдачей 136 л. с. Это немало для машины такого формата!

Кроме того, в базовую версию уже включены cветодиодная оптика, цифровая приборная панель, пара подушек безопасности, продвинутая медиасистема, а также задние датчики парковки.