«Убийца» Skoda Rapid: JAC назвал цены на лифтбэк J7

Фото производителя.
Если самый дешевый Skoda Rapid стоит 847 000 рублей, то за новейший JAC J7 будут просить 899 000 «деревянных». Портал «АвтоВзгляд» выяснял, почему «китаец» вдруг оказался дороже «европейца».

Первое и главное — JAC не стал размениваться на маломощные атмосферники, а сразу предложил полуторалитровый турбомотор отдачей 136 л. с. Это немало для машины такого формата!

Кроме того, в базовую версию уже включены cветодиодная оптика, цифровая приборная панель, пара подушек безопасности, продвинутая медиасистема, а также задние датчики парковки.

Фото производителя.

Если доплатить 100 000, этот набор дополнят камерой заднего вида, круиз-контролем, четырьмя парктрониками, электрическим люком и кожаным салоном. А за 1 099 000 «деноминированных» можно рассчитывать на климат-контроль, боковые подушки безопасности, бесключевой доступ, датчики дождя и света и многое другое, включая вариатор вместо «механики».

Добавим, что JAC J7 рисовал дизайнер Даниэль Гальоне, в свое время приложивший руку к внешности автомобилей Alfa Romeo, Lancia и Maserati. Поэтому выглядит «семерка» достаточно стильно. Причем астолько, что стать амбассадором модели не постеснялась поп-дива Ольга Серябкина.

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15 декабря 2020
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