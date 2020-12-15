«Убийца» Skoda Rapid: JAC назвал цены на лифтбэк J7

Первое и главное — JAC не стал размениваться на маломощные атмосферники, а сразу предложил полуторалитровый турбомотор отдачей 136 л. с. Это немало для машины такого формата!
Кроме того, в базовую версию уже включены cветодиодная оптика, цифровая приборная панель, пара подушек безопасности, продвинутая медиасистема, а также задние датчики парковки.
Если доплатить 100 000, этот набор дополнят камерой заднего вида, круиз-контролем, четырьмя парктрониками, электрическим люком и кожаным салоном. А за 1 099 000 «деноминированных» можно рассчитывать на климат-контроль, боковые подушки безопасности, бесключевой доступ, датчики дождя и света и многое другое, включая вариатор вместо «механики».
Добавим, что JAC J7 рисовал дизайнер Даниэль Гальоне, в свое время приложивший руку к внешности автомобилей Alfa Romeo, Lancia и Maserati. Поэтому выглядит «семерка» достаточно стильно. Причем астолько, что стать амбассадором модели не постеснялась поп-дива Ольга Серябкина.