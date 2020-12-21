Jaguar открывает в России продажи нового F-Pace

Английский премиальный кроссовер Jaguar F-Pace прошел достаточно глубокую модернизацию. Что касается техники, то машина 2021 модельного года будет поставляться в Россию с тремя вариантами двигателей — двумя дизельными мощностью 199 л. с. и 300 л. с., а также одним бензиновым на 249 л. с.

К слову, в российском офисе марки не стали тянуть резину, а сразу опубликовали ценник на бескомпромиссную версию SVR. Так, за самую спортивную модель, которая не только улучшила свои характеристики, но и получила более динамичный дизайн, будут просить от 8 069 000 рублей.

Между тем, завод Jaguar Land Rover в Касл Бромвиче (Великобритания) снова испытывает проблемы с поставками запчастей и комплектующих, которые вызвала пандемия коронавируса. Потому руководство решило остановить сборку моделей XE и XF. И это не единственная печальная новость от британцев.