LADA XRAY Cross неожиданно подешевела

Соответственно, раньше самым доступным вариантом была комплектация Classic со 122-сильным 1,8-литровым движком. За такую машину дилеры просили от 825 900 рублей. А с новым для модели XRAY Cross агрегатом объемом 1,6 литра (106 л. с.) версию Classic можно будет купить на 35 000 ₽ дешевле, то есть за 790 900 рублей.

Кстати, приподнятый хетчбэк LADA XRAY Cross помог подтвердить ошибочность одного популярного заблуждения. У моторизованных сексистов есть развлечение — делить автомобили на мужские и женские. И когда разговор заходит о моделях АВТОВАЗа, участники дискуссий единогласно решают, что на «Ладах» могут ездить исключительно «ровные пацаны» и пенсионеры. Но это, повторим, оказалось вовсе не так.