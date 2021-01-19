Импорт машин в Россию сильно сократился

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России, в январе–ноябре 2020 года было ввезено легковых автомобилей на 4,7 миллиарда долларов.

Что касается грузовиков, то за тот же период их ввоз сократился на 22,3%, до 20 600 машин общей стоимостью один миллиард долларов. Но в комтрансе не все так плохо. В ноябре закупки грузовых автомобилей увеличились на 2%, до 2900 штук, так что надежда на стабилизацию все-таки остается.

Прошлый год выдался крайне непростым для авторынка. Коронавирус нарушил цепочки поставок комплектующих и запчастей, а закрытие границ увеличило сроки оформления импортируемых товаров. Не забудем и про рухнувший курс рубля. В такой ситуации в выигрыше оказались те производители, которые построили на территории России автозаводы.

Так что основной удар финансовая нестабильность нанесла по машинам премиум-сегмента. Ведь они в подавляющем большинстве приезжают к нам из-за рубежа. Это подтверждают данные агентства «Автостат», из которых следует, что в 2020 году дилеры продали 147 200 новых автомобилей премиум-сегмента, а это на 7,6% меньше, чем в 2019 году.