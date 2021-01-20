Porsche привезла в Россию «бюджетную» версию Taycan

Фото производителя.
Если вы всегда мечтали заиметь электрический фастбэк Porsche Taycan, но считали, что 7 810 000 рублей — это дороговато, то у портала «АвтоВзгляд» есть великолепные новости. У вольт-амперной модели вдруг появилась заднеприводная версия, которая обойдется более, чем на миллион дешевле. Надо брать!

Итак, за 6 580 000 рублей счастливый покупатель получит заднеприводный Porsche Taycan мощностью 408 л. с. и с батареей на 79,2 кВт∙ч. Если доплатить за пакет Performance Plus, то аккумулятор будет уже емкостью 93,4 кВт∙ч, а отдача единственного электромотора — 476 л. с. Первый готов проехать на одной зардяке 431 км, а второй — 484 км.

Между тем, за Porsche Taycan в России просят намного меньше, чем в Германии или США. Скорее всего, за это надо поблагодарить российские власти, которые весной прошлой обнулили таможенные пошлины на электромобили.

Впрочем, скоро абсолютно все иномарки подорожают. После новогодних каникул власти вновь вспомнили об идее индексации утилизационного сбора. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новые ставки будут введены в феврале-марте.

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20 января 2021
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