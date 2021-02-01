Некоторые модели BMW подорожают на 400 000 рублей

Разумеется, удорожание не отразится на тех клиентах, что уже оформили заказ на машину. Остальным же придется переплачивать. И больше всего — поклонникам М-версий. Так, кроссоверы BMW X5M и X6M попросят за себя прибавку в 400 000 рублей.

Чуть меньше — 380 000 в российской валюте — придется доплатить при выборе топового кроссовера BMW X5. А покупателям седана BMW 5-серии потребуются дополнительные 200 000 рублей.

Более лояльный прайс приклеится по весне на BMW 2-серии Gran Coupe — модель «потяжелеет» на 30 000 «деревянных». А вот «пушку-гонку» BMW M5 с литерой CS у нас и вовсе продадут дешевле, чем в Германии, причем на целых 4 000 000 рублей.

Кстати, эксперты не прогнозируют резкого падения спроса на автомобили немецкого бренда в связи с подорожанием. Как известно, премиуму не страшны ни увеличение цен, ни иные кризисы.