В Россию привезут «специальный» тираж автомобилей Kia

Kia Soul Edition Plus создана на базе комплектации Luxe с двигателями 1.6 (123 л. с.) и 2.0 (150 л. с.) и автоматической трансмиссией. Визуально новинка отличается задними светодиодными фонарями, рейлингами на крыше и специальным интерьерным пакетом. В последний вошли яркие дверные вставки и прострочка элементов салона.

Вдобавок кроссоверы из специальной серии имеют расширенный пакет «Теплые опции», в который добавлены электрообогрев ветрового стекла и система бесключевого доступа. Приятным бонусом станет 8-дюймовый экран медиасистемы. Купить такую машину можно, имея 1 399 900 рублей.

У седана Cerato приставка Edition Plus означает наличие полностью светодиодной оптики и 17-дюймовых колесных дисков. На выбор доступны двигатели 1.6 (128 л. с.) и 2.0 (150 л. с.), а стартовый ценник составляет 1 426 900.

К Kia Seltos из спецтиража прилагаются 10-дюймовый экран «мультимедийки», бесключевой доступ и передние датчики парковки. Стоимость такого «Селтоса» составляет 1 526 900 рублей, а покупатель может выбрать один из двух атмосферных моторов.



Наконец, созданные на базе комплектации Comfort кроссоверы Sportage Edition Plus внешне отличаются черными элементами внешней отделки, полностью светодиодными фарами и рейлингами на крыше. Дополнительный пакет опций включает 8-дюймовый тачскрин, камеру заднего вида и датчик света. Стоимость Sportage Edition Plus составляет 1 917 900 рублей.

И еще. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сразу восемь моделей марки Kia были удостоены престижных наград Top Safety Pick Awards по итогам краш-тестов, которые провел Страховой институт безопасности на дорогах США. Таким образом, южнокорейская марка вошла в первую тройку по количеству наград среди всех марок.