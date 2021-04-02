Geely предложила в России «вкусные» условия для покупки кроссоверов

Фото: АвтоВзгляд
Любой из представленных на российском рынке кроссоверов Geely можно приобрести со скидкой, а также на выгодных условиях по кредиту. Правда, суммы дисконтов могут меняться в зависимости от потребительских запросов. Впрочем, это еще не все.

В настоящий момент российская продуктовая линейка Geely включает в себя четыре кроссовера. В их числе — Emgrand X7, Coolray, Atlas и недавняя новинка –Tugella — а-ля премиальное кросс-купе со спортивными задатками.

При выборе любого из автомобилей можно сэкономить 20 000 рублей. Ставка по кредиту составляет всего 0,1%. Кроме того, можно оформить покупку кроссовера в рассрочку. А еще получить дополнительную скидку до 120 000 рублей при сдаче старенькой машины в трейд-ин.

Кстати сказать, осенью компания представит на нашем рынке еще одну новинку — кроссовер Geely Atlas Pro, который похвастает обилием умной электроники, расширенным пакетом опций и новейшей системой полного привода. Наверняка покупатели не лишаться возможности приобрести и этот автомобиль на столь лояльных условиях.

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2 апреля 2021
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