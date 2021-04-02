Volkswagen объявил российские цены на новый «каблучок» Caddy

Пятое поколение Volkswagen Caddy перевели на современную модульную платформу MQB, кроме того, модель стала вместительнее. Объем грузового отсека коммерческой версии составляет 3,7 кубометра.

В базовой комплектации есть кондиционер и электростеклоподъемники, а версии богаче добавляют светодиодные фары, поворотные противотуманки, мультимедиа с 10 дюймовым экраном, беспроводную зарядку и различные ассистенты вождения.

Теперь о ценах. Грузовая версия Caddy Cargo обойдется минимум в 1 939 800 рублей, а грузопассажирская Caddy Kombi стоит от 1 973 000 «деревянных».

На пассажирский Volkswagen Caddy ценник стартует от 2 216 500 рублей, а за кемпер Caddy California попросят 2 439 100 рублей.

Во всех версиях предусмотрены два варианта длины и колесной базы, а вот двигатель только один — 1,6-литровый бензиновый отдачей 110 сил, к которому приставлена 6-ступенчатая «механика». Привод только передний.