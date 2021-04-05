Новый Mercedes-Benz C-класса оказался на полмиллиона дороже прежнего

Новый Mercedes-Benz C 180 — это мотор мощностью 170 л. с., девятиступенчатый «автомат» и задний привод. В стандартное оснащение включены комбинированная обивка сидений, виртуальные приборы, 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, двухзонный климат-контроль, автопарковщик, светодиодные фары и многое другое, включая AMG-обвес кузова.

С этим же наобором оборудования можно заказать более мощный полноприводный Mercedes-Benz C 200 4Matic отдачей 204 л. с. Но цена вопроса — уже 4 130 000 рублей.

Главные конкуренты — ощутимо дешевле. Скажем, Audi A4 вполне реально взять за 2 880 000 ₽, а BMW 3-серии дилеры готовы отдать за 3 040 000₽.

Между прочим, создавая новое поколение C-класса, дизайнеры из Штутгарта решили действовать по проверенной схеме: просто взяли да уменьшили флагманский S-класс. А что? На продажах «эсок» такое внешнее сходство никак не скажется, а вот владельцам «цешек» похожесть на старшего брата будет определенно льстить.