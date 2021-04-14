Названы цены на рестайлинговый Mini John Cooper Works

Стоимость обновленного Mini John Cooper Works, согласно информации, обнародованной российским представительством BMW Group, стартует с 2,75 млн. рублей. Первые поставки модели покупателям запланированы на май 2021 года.

Рестайлинговый Mini JCW в потоке можно узнать по светодиодному головному свету, шестиугольной решетке радиатора с красной горизонтальной вставкой, увеличенному размеру воздухозаборников и пижонскому диффузору в заднем бампере. Автомобильчик оснащается 2-литровым 231-сильным двигателем. Он агрегатируется либо с 6-ступенчатой МКП, либо с 8-ступенчатым «автоматом».

Уже в базовой комплектации модели положены 17-дюймовые легкосплавные диски и мультимедийка с 8,8-дюймовым тач-скрином.