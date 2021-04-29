Mitsubishi взвинтила цены на кроссоверы и внедорожники в России

Так, кроссовер Mitsubishi ASX подорожал на 1,2%, а внедорожник Pajero Sport с дизельным мотором «потяжелел» в цене на 2,1%. По информации «Цена Авто», повышение прайсов коснулось всех вариантов исполнения, кроме Intense и Invite.

Больше всего «досталось» пикапу Mitsubishi L200 — автомобиль 2021 года выпуска вырос в цене без малого на 3%, а прошлогодняя машина подорожала на 6%. Причем найти ее у дилеров практически невозможно.

Напомним, что дефицит наблюдается и в сегменте легкого коммерческого транспорта, а также грузовой техники. При этом прогнозы независимых экспертов выглядят неутешительно.