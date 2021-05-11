Kia снова расстроила россиян очередным повышением цен

Подорожание составило от 10 до 100 тысяч «целковых». Так, сверхопулярные седан Rio и хетчбэк Rio X прибавили по минимуму (они теперь стоят 889 900 и 1 009 900, соответственно), а к цене кроссовера Sportage прибавили 20 000 — за него отныне просят от 1 774 900 ₽. А сильнее всего отдалились от покупателей флагманские модели: Carnival, Mohave и K900 стали менее досутпными на добрую сотню тысяч.

Похоже, в мае начался настоящий «марафон смены ценников». Из-за этого бюджетные модели становятся все менее бюджетными…Скажем, те, кто посетил дилерские центры LADA в первомайские выходные, были неприятно удивлены: продукция тольяттинского автогиганта стала дороже на весомые 9000—30 000 рублей.

До этого Mitsubishi взвинтила цены на кроссоверы и внедорожники в России: судя по всему, японцы решили воспользоваться ажиотажем вокруг автомобилей… Что будет дальше — предсказать трудно, но такими темпами четырехколесный транспорт превращается из средства передвижения в настоящую роскошь.