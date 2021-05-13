Mercedes-Benz показал Maybach S-класса с V12

Немецкий автопроизводитель показал фото кузова и салона самой мощной и роскошной версии «Майбах». По ним видно, что седан будет доступен в двухцветном окрасе и с многоспицевыми дисками колес. Заметим также, что на кузове виден шильдик S680. Это говорит о том, что на фото — наиболее роскошная версия, которую в прошлом поколении обозначали, как S650.

Ожидается, что, как и раньше, отдача V12 будет равна 630 л. с. Кроме того, такой автомобиль можно будет заказать и с полным приводом 4MATIC.

Интересно и то, что «Майбахи» уже успели оценить в рублях. Версии S580 и S 680 стоят 19 990 000 и 27 850 000 рублей соответственно. При этом у старшей версии заявленная мощность мотора в России составляет 612 л. с.