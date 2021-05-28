Geely вернула россиянам «доступную» модель Emgrand GS

За базовую комплектацию «Комфорт» теперь просят 1 319 990, а за «Люкс» — 1 429 990 рублей. Рост цены объясняется тем, что стартовая версия стала богаче: в нее включены 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, двухцветная отделка интерьера, электрорегулировка водительского кресла и камера заднего вида. Приятным бонус является продвинутая медиасистема.

Кроме того, в московском представительстве Geely решили заменить механическую коробку преселективным «роботом» — это тоже повлияло на смену ценника. А вот мотор остался прежним — объемом 1,8 литра и мощностью 133 лошадиные силы (170 Нм).

Между тем, главной премьерой 2021 года для марки Geely на российском рынке должен стать семейный кроссовер Geely Atlas Pro. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», китайский производитель пообещал богатое оснащение, технологичные опции, надежную агрегатную базу и обновленный дизайн.