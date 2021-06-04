Почему кроссоверы Geely бьют в России рекорды продаж

Фото: АвтоВзгляд.
В мае дилеры марки Geely смогли передать клиентам 2 001 автомобиль. По сравнению с прошлым годом, когда было продано 480 единиц, рост составил 317%. Впрочем, мы прекрасно понимаем, что тогда все автосалоны были закрыты, поэтому приведем более реалистичную статистику: относительно апреля объем продаж увеличился почти на 11%.

Локомотивом продаж стал компактный кроссовер Geely Coolray, который выбрали 934 человека. Как объясняют представители марки, покупатели выбирают этот автомобиль за яркий внешний вид, высококачественный интерьер, обилие технологичных опций и превосходные ходовые характеристики. От себя добавим, что «Кулрей», благодаря полуторалитровому турбомотору, еще достаточно динамичен.

Вторым по популярности оказался семейный кроссовер Geely Atlas: в мае за него проголосовали 772 российских потребителей.

Замыкает тройку лидеров Geely премиальный купе-кроссовер Tugella, который ценят за спортивный характер и богатое оснащение. В мае нашлось 234 человека, которые не пожалели отдать за «китайца» минимум 2 699 900 рублей.

Можно предположить, что в июне результаты Geely на нашем рынке будут еще лучше. Как минимум потому, что китайская марка не стала укорачивать российскую линейку своих моделей, а наоборот — вернула «приподнятый» хетчбэк GS, продажи которого были остановлены еще весной.

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4 июня 2021
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