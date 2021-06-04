Почему кроссоверы Geely бьют в России рекорды продаж

Локомотивом продаж стал компактный кроссовер Geely Coolray, который выбрали 934 человека. Как объясняют представители марки, покупатели выбирают этот автомобиль за яркий внешний вид, высококачественный интерьер, обилие технологичных опций и превосходные ходовые характеристики. От себя добавим, что «Кулрей», благодаря полуторалитровому турбомотору, еще достаточно динамичен.

Вторым по популярности оказался семейный кроссовер Geely Atlas: в мае за него проголосовали 772 российских потребителей.

Замыкает тройку лидеров Geely премиальный купе-кроссовер Tugella, который ценят за спортивный характер и богатое оснащение. В мае нашлось 234 человека, которые не пожалели отдать за «китайца» минимум 2 699 900 рублей.

Можно предположить, что в июне результаты Geely на нашем рынке будут еще лучше. Как минимум потому, что китайская марка не стала укорачивать российскую линейку своих моделей, а наоборот — вернула «приподнятый» хетчбэк GS, продажи которого были остановлены еще весной.