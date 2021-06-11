Great Wall начинает продажи в России пикапа Poer

Российским покупателям предлагают «облегченную» версию полной массой до 2,5 тонн. Что касается технических характеристик, то под капотом «Поера» работает наддувный дизельный мотор мощностью 150 л. с., спаренный с 8-ступенчатым «автоматом» производства компании ZF. Есть и система полного привода с возможностью подключения передней оси.

Базовый «прайс» на версию Comfort начинается от 2 299 000 рублей. А топовое оснащение Premium, в котором есть электронная система распределения тяги torque-on-demand, понижающий ряд и блокировка заднего дифференциала, обойдется в 2 449 000 рублей.

Напомним, что китайский бренд Great Wall вернулся в Россию осенью 2020 года после пяти лет отсутствия. В октябре компания начала продажи пикапа Wingle 7, и вот сейчас выводит еще одну модель.